Courtois, do Real Madrid, solta indireta para o Liverpool e projeta final da Champions LeagueFoto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 27/05/2022 18:48

Rio - O clima de rivalidade entre Liverpool e Real Madrid está alto. Depois de Salah dizer que tem 'contas a acertar' com o time espanhol e de Valverde afirmar que o egípcio 'desrespeitou o escudo' do Real, foi a vez de Courtois soltar uma indireta para o time inglês.



Na entrevista coletiva que antecede o dia da grande final da Champions League em Saint-Denis, o goleiro afirmou que o Liverpool sabe bem como é enfrentar o Real Madrid em uma final.



- Há oito anos joguei minha primeira final de Champions e não ganhei, espero ganhar amanhã. Para alguns, será a primeira final da Liga dos Campeões e, para outros, a quinta. Toda a equipe está disposta a ganhar mais um troféu pelo Real Madrid. O Liverpool jogou uma final contra o Real em 2018. Eles sabem que o Real Madrid não somente joga uma final, ele vence uma final. É por isso que acho que estou do lado certo da história - disse o goleiro.



Se Courtois é um dos pontos fortes do Real Madrid em um lado do campo, Karim Benzema é o protagonista da equipe espanhola em outro. O goleiro belga fez questão de elogiar o atacante francês, que além de ser a estrela da companhia, briga para ser o melhor jogador do mundo na temporada.



- Benzema ficou ainda melhor. Ele continua melhorando e marcando gols. Ele conduz a equipe para a vitória nos momentos mais difíceis. Ele pressiona muito e não para de correr. Ele sempre mostra sua qualidade nos momentos mais difíceis - destacou.



Por fim, o goleiro destacou a força defensiva do Real Madrid e afirmou que a equipe espanhola terá de manter a solidez caso queira conquistar o título neste sábado.



- A defesa é com todo mundo, somos todos do time, não é apenas a linha de trás. Defendemos em todo o campo e precisaremos fazer isso amanhã - finalizou.