Pelé projeta final da Champions League entre Real e LiverpoolFoto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 27/05/2022 21:05

Rio - A decisão na Champions League entre Real Madrid e Liverpool foi projetada pelo ex-craque Pelé nesta sexta-feira (27). O ídolo brasileiro comentou sobre o confronto deste sábado (28), às 16h, no Stade de France, e citou os jogadores brasileiros das duas equipes. Além disso, o ex-jogador afirmou que está "empolgado" com o duelo.

"Quero ver uma grande final entre Real Madrid e Liverpool amanhã. Meus amigos Vinícius Júnior e Casemiro terão um duro desafio contra Alisson e Fabinho. Eu sou o único empolgado com o jogo? Tenho certeza que não!", disse Pelé nas redes sociais.



Neste sábado (28), Real Madrid busca o seu 14º título da Liga dos Campeões, enquanto o Liverpool tentará conquistar o 7º. Fora de campo, o clima de revanche continua esquentando entre os dois elencos. No caso dos ingleses, o atacante Salah afirmou que tem "contas a acertar" com o time espanhol. Por outro lado, o goleiro Courtois disse que a equipe merengue entra para ganhar e que está "do lado certo da história".