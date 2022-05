Gabriel Jesus voltou a ter chance na Seleção e pode ser titular - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/05/2022 10:17

A Seleção Brasileira avançou na preparação para a série de amistosos que fará na Ásia, com mais um treinamento na manhã deste sábado na cidade de Goyang. Tite contou com dois reforços em relação à primeira equipe, o atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Léo Ortiz. O treinador começa a esboçar o time para o amistoso contra a Coreia do Sul e levou a campo um quarteto ofensivo.

Jesus, que fechou a temporada europeia em alta pelo Manchester City, se apresentou à Seleção ao lado de Ortiz na noite desta sexta-feira e poderá ser titular no confronto da próxima quinta-feira, às 8h. O atacante formou um quarteto ao lado de Richarlison, Neymar e Lucas Paquetá, no setor onde há a maior disputa por posição no time que estará na Copa do Mundo.



A escalação no ataque se manteve a mesma durante toda a atividade deste sábado, enquanto Tite realizou alterações nos setores de meio-campo e defesa. O goleiro Ederson, que no dia anterior havia sido poupado para fazer exercícios regenerativos, também participou dos treinamentos normalmente.



O exercício teve duração de mais de uma hora e Tite deverá seguir fazendo ajustes ao longo dos próximos treinos. O lateral-esquerdo Guilherme Arana não participou da atividade, mas também se juntou ao restante do grupo durante a tarde na Coreia do Sul.



O Brasil volta a treinar na tarde de domingo, às 17h (5h no horário de Brasília) novamente no estádio Goyang. A partida contra os donos da casa acontecerá no Seoul World Cup Stadium. Na terça-feira, os muitos brasileiros que estão disputando a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado se juntarão ao time, são eles: Alisson e Fabinho, do Liverpool, e Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinícius Júnior, do Real Madrid.