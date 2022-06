Rede Globo - Reprodução

01/06/2022

Rio - As próximas transmissões de vôlei do sportv e da TV Globo ganharam reforços de peso. O ex-líbero Serginho “Escadinha” e a central Thaísa Daher, que conquistaram vários títulos com a camisa da seleção brasileira e que estiveram na cobertura da Globo da edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estão de volta para emprestar toda sua experiência na análise das partidas.

A estreia acontece neste domingo, dia 5, quando a seleção masculina enfrenta o Japão em um amistoso preparatório para a Liga das nações. Serginho estará ao lado de Luis Roberto e Fabi na transmissão da TV Globo enquanto Thaísa reforçará o time do sportv2, com Luiz Carlos Jr e Nalbert.

"Fico muito feliz e honrado com este novo convite. A experiência de poder comentar os Jogos Olímpicos foi maravilhosa e tenho certeza de que agora, durante a Liga das Nações vai ser ainda melhor", acredita Serginho.

Considerado o melhor jogador da sua posição, e dono de quatro medalhas olímpicas, Serginho esteve no lugar mais alto do pódio por sete vezes na Liga Mundial. Já Thaísa, ouro com a seleção brasileira em Pequim-2008 e Londres-2012, venceu o Grand Prix em cinco ocasiões. Ao todo, esses dois craques estiveram presentes em 12 das 21 conquistas brasileiras nas competições que antecederam recém-criada Liga das Nações.