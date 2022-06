Taça Série B - Divulgação

Publicado 01/06/2022 12:40

Rio - O clima não está nada bom no Internacional. Segundo informações da Rádio Bandeirantes, os jogadores, liderados pelo capitão Taison, promoveram um boicote ao treino desta quarta-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, por conta de três meses de direitos de imagem atrasados e disseram que só voltarão às atividades quando receberem.

Taison Divulgação De acordo com o veículo, a decisão de não ir a campo foi tomada pelos atletas em uma reunião tensa no vestiário. Alguns queriam participar do treino, mas a voz de líderes como Taison e Rodrigo Moledo falou mais alto. A situação irritou o presidente Alessandro Barcellos, que esteve no local.

Apesar de não estar no local inicialmente, o vice-presidente de futebol do Inter, Emilio Papaleo Zin, foi chamado às pressas para tentar resolver a situação. Ele foi visto chegando ao CT em seu carro.

Atualmente, o Internacional ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 11 pontos. O próximo duelo será fora de casa, contra o RB Bragantino, no domingo, às 19h.