Gareth Bale não está nos planos do Real Madrid para a próxima temporadaFoto: OSCAR DEL POZO/AFP

Publicado 01/06/2022 11:41

O atacante Gareth Bale encerrou nesta quarta-feira sua passagem pelo Real Madrid. O astro galês de 32 anos, que já não fazia parte dos planos do clube, publicou uma carta de despedida em suas redes sociais. O jogador agradeceu a todos que fizeram parte do seu "sonho" de jogar no time espanhol.

Agora posso olhar para trás, refletir e dizer com honestidade que esse sonho se tornou realidade e muito, muito mais. Fazer parte da história deste clube e conseguir o que conseguimos enquanto jogador do Real Madrid foi uma experiência incrível e que nunca esquecerei", escreveu Bale.



O atacante chegou ao Real em 2013 após se destacar pelo Tottenham. Na ocasião, ele se transformou no jogador mais caro da história ao ser adquirido pelo clube merengue por 100 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões, na cotação da época). Ao lado de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, formou o trio "BBC" e fez parte de uma era vitoriosa, conquistando 18 títulos - incluindo três vezes o Campeonato Espanhol, e cinco vezes a Liga dos Campeões.



O atacante ficou marcado pelos dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões, em 2018, na Ucrânia. Além de cravar de vez o seu nome na história do clube, a decisão marcou um grande declínio na carreira do jogador, que passou a conviver com lesões e virou uma das últimas opções para o ataque.



A saída de Bale do Real também encerra uma longa disputa entre as partes. Sem render o esperado e com um salário considerável, o jogador durante bom tempo fez parte da lista de negociáveis do clube, mas não facilitou a sua saída, tampouco cogitou rescindir o contrato, o que gerou desconforto na torcida. O galês chegou até mesmo a ser emprestado por uma temporada ao Tottenham, em 2020, mas sem repetir o mesmo sucesso.



Ainda gozando de prestígio no clube de Londres, Bale pode voltar a jogar na Inglaterra. A imprensa britânica, no entanto, não descarta um acordo com o Cardiff City, principal equipe de seu país natal, mas que disputa o Campeonato Inglês. O Newcastle, novo rico na Europa, poderia também ir atrás do jogador para concretizar uma contratação de impacto e dar um novo sinal ao mercado da bola.