De Bruyne recebe Licença A da Uefa para técnicoFoto: Peter Powell/AFP

Publicado 31/05/2022 21:42

Rio - O astro do Manchester City, De Bruyne, quer fazer a diferença fora dos gramados. Ao lado de mais sete jogadores da seleção da Bélgica, os atletas receberam o diploma do curso de Licença A da Uefa para treinador, nesta terça-feira (31). Com a permissão, eles podem treinar equipes das categorias de base e integrar comissões técnicas como auxiliares.

Além de De Bruyne, também foram graduados o goleiro Mignolet, o zagueiro Jan Vertonghen, os meias Dennis Praet, Witsel e Tielemans, e o atacante Mertens. Ex-jogador do Barcelona, Vermaelen finalizou a carreira de jogador em janeiro e também se formou no curso. Ele faz parte da comissão técnica de Roberto Martínez na Bélgica.



Apesar de não ter afirmado, no ano passado, em entrevista ao jornal "Daily Mail", que estaria planejando iniciar a carreira de treinador após pendurar as chuteiras, De Bruyne já tinha destacado a influência do técnico espanhol Pep Guardiola.

"Quando você trabalha com um homem como Guardiola, você olha para este esporte de uma maneira totalmente diferente. É por isso que não estou mais dizendo não à carreira de técnico. Comecei um curso e preparo todas as aulas que me mandam fazer. Ao mesmo tempo, tenho que admitir que também gosto de algumas coisas fora do futebol", disse De Bruyne antes de se formar.