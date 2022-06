José Mourinho - Reprodução/ Skysports

Publicado 31/05/2022 19:58

Rio - Campeã da Conference League, a Roma quer continuar tendo sucesso na próxima temporada. Para isso, o clube italiano planeja se reforçar no mercado de transferências, e uma das possíveis chegadas à Giallorossi é o brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa.



De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o time de José Mourinho analisa o ex-jogador do Vasco, que vê com bons olhos a mudança. O Aston Villa fechou com o jovem volante Boubacar Kamara, que será um concorrente para o brasileiro.

Douglas Luiz em ação pela seleção brasileira AFP

Ainda segundo a publicação, a equipe de Birmingham deseja entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 152 mi e R$ 177 mi) para vender o camisa 6, que tem vínculo somente até o fim da próxima temporada. Caso não renove, DG poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro.

Contratado junto ao Manchester City em 2019, por 15 milhões de libras (R$ 71 mi à época), Douglas Luiz é um dos principais nomes da equipe de Steven Gerrard. Ao todo, o brasileiro fez 111 partidas pelos Villas, com cinco gols marcados e oito assistências.