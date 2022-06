Gabriel Jesus, atacante do Manchester City - Paul ELLIS / AFP

Publicado 31/05/2022 18:07

Gabriel Jesus tinha apenas oito anos quando conheceu o técnico José Francisco Mamede, nos campos do Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. O jovem, na época, não tinha ideia do que o futuro prometia. Já Mamede, por outro lado, viu que aquele menino tinha potencial para chegar longe, e foi responsável por incentivá-lo a seguir carreira no esporte.

A Rexona, parceira de Gabriel Jesus, promoveu um encontro virtual entre o jogador e o seu primeiro treinador, José Francisco Mamede, para marcar o início do projeto social 'Quebrando Barreiras', que tem como o objetivo o apoio a crianças e adolescentes. O atacante do Manchester City, da Inglaterra, se emocionou ao lembrar dos seus primeiros passos e da importância de Mamede na sua formação.

"Muitos moleques e até eu mesmo, às vezes, iam no treino só para poder comer esse pão. O Mamede sabe a importância que ele tem. Ele deu oportunidade e ajudou muitas famílias, de tirar da rua, doar uma cesta básica. A gente acaba encontrando heróis que ajudam a gente e o Mamede com certeza foi um na minha vida", disse o centroavante.

Há mais de 30 anos, José Francisco Mamede trabalha para incentivar jovens a entrarem no esporte. Um dos fundadores do 'Pequeninos do Meio Ambiente', o treinador enfrenta no dia a dia as dificuldades de seguir com o trabalho voluntário. Entretanto, para o treinador é emocionante ver que um dos seus garotos virou ídolo de um time profissional e brilhou na Europa.

"Sou suspeito para falar (do Gabriel Jesus). Sempre acreditei no Gabriel (Jesus) e falei que ele ia conseguir ser titular no Palmeiras e que iria para Seleção. Tenho certeza que ele ainda vai ser Bola de Ouro. A jornada do Gabriel (Jesus) é uma inspiração para muitos jovens. Ele é a prova de que o movimento pode transformar a vida das pessoas", afirmou Mamede.