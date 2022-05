Courtois, goleiro do Real Madrid - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 31/05/2022 17:44

Rio - Koke, meia da Espanha e ex-companheiro de Courtois no Atlético de Madrid, não gostou da provocação do goleiro antes mesmo da conquista da Champions League com o Real Madrid. Em coletiva de imprensa, o atleta condenou as palavras do belga.



"Pessoalmente, tenho relação com ele. Eu era companheiro de quarto de Courtois e tínhamos uma boa relação. Do meu ponto de vista, quando ele falou, ele se equivocou. Deve-se ter memória de onde você veio e, para mim, não acertou", disse.



Em coletiva de imprensa antes do duelo contra o Liverpool, o goleiro, que já havia provado do vice-campeonato europeu para o próprio Real Madrid quando atuava no Atlético de Madrid, deu declarações que não caíram bem com o torcedor.



"Se você enfrenta o Real Madrid, você sabe que eles vencem as finais. Agora estou do lado certo da história."



Após as aspas de Courtois, torcedores do Atlético de Madrid arrancaram uma placa em homenagem ao belga que ficava no entorno do Wanda Metropolitano. O jogador não se pronunciou oficialmente após o caso.