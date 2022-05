Jorge Jesus - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 31/05/2022 17:00

Rio - O retorno de Jorge Jesus ao futebol está próximo de acontecer. Nesta terça-feira, o ex-treinador do Flamengo embarcou para Instambul, onde assinará contrato com o Fenerbahçe. Segundo a imprensa local, ele deve chegar à cidade por volta de 18h30.

Jesus foi flagrado no aeroporto de Lisboa a caminho da Turquia pela CNN Portugal. O acerto do treinador com o Fenerbahçe foi cravado pelo jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano.

O nome de Jesus era cogitado para assumir o Fenerbahçe desde que ele deixou o Benfica, no fim de 2021. Neste período, ele também foi especulado para voltar ao Flamengo e no Corinthians, antes do acerto com seu compatriota Vitor Pereira.