Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será no dia sete de junho - Thais Magalhães/CBF

Publicado 31/05/2022 16:31

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (31), a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos serão definidos na próxima terça-feira (7), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Conforme determinado no Artigo 16 da competição, não há qualquer separação por grupo. Ou seja, todas as equipes classificadas para esta fase poderão se enfrentar. Até o momento, 15 clubes já foram conhecidos. São eles: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo.

A última vaga para as oitavas de final da competição será definida na noite desta terça (31), no confronto entre Red Bull Bragantino e Goiás, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No confronto de ida, o Massa Bruta venceu por 2 a 1.