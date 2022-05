Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos - Mark Thor/Orlando City SC

Rio - O atacante Alexandre Pato, que atualmente defende o Orlando City, clube que disputa a Major League Soccer, chegou a defender a Seleção Brasileira em 27 partidas durante toda sua carreira. Hoje, o jogador não consta no radar de Tite, e dificilmente voltará a ser convocado antes da Copa do Mundo do Catar. No entanto, na visão do atleta, revelou que ainda acredita que pode ser convocado para disputar o Mundial.

"Ainda acredito que posso ir para a Copa do Mundo. Veja jogadores como Thiago Silva e Daniel Alves. Eles ainda estão bem, com 37 anos e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus", disse Alexandre Pato, em entrevista ao "The Players Tribune".

Alexandre Pato não entra em campo pela Seleção Brasileira a 3.150 dias. Sua última oportunidade foi no dia 15 de outubro de 2013 quando, ainda com Luiz Felipe Scolari, o atacante esteve na equipe que venceu a Zâmbia por 2 a 0. Na ocasião, Pato foi substituido no intervalo para a entrada de Hulk, que hoje defende o Atlético-MG.

Ainda na entrevista, o ex-atacante do São Paulo, Internacional e Corinthians disse que não se arrepende de nenhuma decisão tomada em sua carreira.

"A minha carreira podia ter sido diferente? Com certeza. Mas é fácil olhar para trás e dizer o que eu devia ter feito. Quando está lá, não vê o quadro geral, portanto eu não me arrependo. Estou em forma, a minha saúde mental é excelente e ainda sou apaixonado por futebol", finalizou Alexandre Pato.