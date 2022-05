Neymar lidera a Seleção Brasileira rumo ao hexa - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/05/2022 15:16

Neto não ficou nada satisfeito com a ida de Neymar para boate na Coreia do Sul. A atitude do atacante foi condenada pelo apresentador da Band no programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira e sobrou cobrança até para o treinador Tite.



"Estamos em um momento tão difícil, aí vem o Neymar, em Seul, na Coreia com os jogadores da Seleção Brasileira, que eles tem o direito de sair na folga deles, gastam 450 mil reais, em uma situação como a que estamos passando. Ele tem o direito de gastar 1 milhão ou 100 milhões de dólares. Mas precisa? Precisa em um momento difícil que ele está atravessando tecnicamente e fisicamente? Isso mostra que o Tite é banana", disparou o apresentador.

No programa da última segunda-feira, Neto chegou a dizer que Vini Jr era mais importante para a Seleção Brasileira do que Neymar. Além do atacante, o apresentador também vem fazendo duras críticas ao trabalho de Tite e o episódio na Coreia do Sul serviu para intensificar a opinião do ex-jogador.



A Seleção Brasileira está hospedada em Seul e encara a Coreia do Sul na quinta-feira. Na próxima segunda-feira, o Brasil enfrenta o Japão em Tóquio. Esses amistosos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo e Tite vem analisando as melhores formas de preparar os jogadores para a competição no final do ano.