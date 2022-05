Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Rio - Vini Jr e Gabigol foram decisivos no último final de semana. O atacante do Real Madrid fez o gol do título na final da Champions e o camisa 9 do Flamengo decidiu o clássico contra o Fluminense no Brasileirão. Após as atuações dos dois jogadores, Neto disparou contra Tite no programa "Os Donos da Bola" da última segunda-feira.

Gabigol, Lucas Paquetá e Vini Jr no treino da Seleção Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O apresentador da Band disse que Gabigol é um dos melhores centroavantes do mundo e afirmou que Vini Jr é mais importante para Seleção Brasileira do que Neymar.



- Olha o Gabigol no jogo entre Fluminense x Flamengo. Na Seleção ele joga assim? Não. Por que o Tite não deixa. Ele (Gabigol) é o melhor centroavante que tem nesse país, é um dos melhores centroavantes do mundo. Ele está do lado direito, do lado esquerdo, ele faz gol... Aí vocês ficam dando moral para o Firmino - disparou Neto.



- O Vinícius Júnior nunca foi craque no Flamengo, mas no Real Madrid ele é. Na Seleção, ele não joga nada, porque o Tite não deixa. Hoje ele é melhor do que o Neymar para Seleção Brasileira e mais importante que o Neymar para Seleção Brasileira - concluiu.



Após as declarações no programa, Neto também fez questão de compartilhar sua opinião nas redes sociais.



- Parabéns para o Gabigol e Vinícius Jr, que por sinal hoje é o cara mais importante para Seleção Brasileira do Tite - publicou Neto no Twitter.

Vini Jr é um dos principais jogadores da atualidade e será um reforço de peso para Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Gabigol vem sendo destaque do futebol brasileiro nos últimos anos e muitos pedem que o atacante do Flamengo seja o atacante titular do Brasil.