Publicado 31/05/2022 14:05

Rio - Vasco e Grêmio voltam a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (2/6), em São Januário, para um dos duelos mais aguardadas desta edição. Vivendo momento de instabilidade, o time gaúcho contará com retornos importantes nesta semana.

Diferente da forma como tem se apresentado, o Imortal deve chegar ao Rio de Janeiro com um plantel mais experiente, já que Walter Kannemann, zagueiro, e Edilson, lateral-direito, devem estar presentes na relação do técnico Roger Machado. A dupla é identificada e participou da grande conquista continental em 2017.

Após nove rodadas disputadas, o Grêmio aparece na 5ª colocação da Série B, com 13 pontos conquistados, sem vencer há quatro jogos. O duelo diante do Vasco na Colina Histórica pode colocar o time no G-4 da competição ou ao menos fazer com que a distância diminua para o pelotão principal da tabela de classificação.