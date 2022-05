UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4)Divulgação/UFC

Publicado 31/05/2022 11:53

Rio - O “Esquadrão Brasileiro” estará representado por quatro lutadores no evento do UFC deste final de semana. Um dos quatro brasileiros em ação neste sábado é o paulista Lucas Almeida, que estreia no UFC credenciado após a conquista do título no ‘Jungle Fight’, evento nacional de MMA também exibido pelo Combate. Lucas sobe pela primeira vez no octógono diante do americano Mike Trizano, pela categoria peso-pena (até 65,8kg). O evento acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, e tem transmissão do Combate

Ainda no card principal, um confronto feminino brasileiro que marca a estreia da curitibana Karine Silva na divisão dos moscas (até 56,7kg) do UFC. Contratada após a participação no programa ‘Contender Series’, ela enfrenta a mineira Poliana Botelho, que tenta reencontrar o caminho das vitórias, após duas derrotas em sequência. Pelo card preliminar, o catarinense Alex “Leko” retorna ao octógono pela divisão dos leves (até 70,3kg) depois de quase dois anos de ausência e faz a sua quarta luta no UFC contra o americano Joe Solecki.

Mas quem olha o card completo, imagina que Jairzinho Rozenstruik também faça parte da lista. Na verdade, o lutador da categoria peso-pesado (até 120,2kg) é surinamês, ocupa a oitava colocação no ranking da categoria e leva no nome uma homenagem ao “Furacão” Jairzinho, artilheiro do Brasil na conquista do tricampeonato mundial em 1970. Neste sábado, dia 4 de junho, ele encara o russo Alexander Volkov, sétimo no ranking, na luta principal do ‘UFC Volkov x Rozenstruik’. A partir das 13h50, Luiz Felipe Prota e Ana Hissa comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar; e na sequência, André Azevedo narra e Luciano Andrade comenta o card principal.

UFC Volkov x Rozenstruik



CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Erin Blanchifield x JJ Aldrich

Peso-meio-médio: Andreas Michailidis x Rinat Fakhretdinov

Peso-mosca: Jeff Molina x Zhalgas Zhumagulov

Peso-galo: Johnny Muñoz x Tony Gravely

Peso-meio-médio: Benoit St. Denis x Niklas Stolze

Peso-mosca: Ode Osbourne x Zarrukh Adashev

Peso-pena: Damon Jackson x Daniel Argueta

Peso-leve: Joe Solecki x Alex Leko



CARD PRINCIPAL:

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Felice Herrig

Peso-meio-pesado: Alonzo Menifield x Askar Mozharov

Peso-mosca: Poliana Botelho x Karine Silva

Peso-pena: Lucas Almeida x Mike Trizano

Peso-pena: Dan Ige x Movsar Evloev

Peso-pesado: Alexander Volkov x Jairzinho Rozenstruik