Karim Benzema e Kylian Mbappé - Reprodução

Karim Benzema e Kylian MbappéReprodução

Publicado 30/05/2022 19:54

Rio - Nas últimas semanas, a novela envolvendo o futuro do atacante Kylian Mbappé foi um dos principais assuntos comentados no mundo do futebol. Após o atleta renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, Karim Benzema começou a publicar stories com possíveis indiretas ao jogador de 23 anos. No entanto, a relação entre os atacantes parece ter se normalizado.

Em vídeo publicado pela Federação Francesa de Futebol nesta segunda-feira (30), diversos atletas da Seleção Francesa cumprimentam Karim Benzema, o parabenizando pelo título da Liga dos Campeões da Europa. Mbappé, inclusive, chegou a dar um abraço carinhoso no atacante do Real Madrid. Veja: