Túlio Maravilha - Luciano Belford / Agencia O Dia

Publicado 30/05/2022 18:49

Rio - Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha voltará a jogar futebol profissionalmente. Aposentado desde 2019, o atacante retomará a carreira jogando o Campeonato Capixaba da Série B deste ano pelo Sport-ES, clube sediado na cidade da Serra, na Grande Vitória.

Nas redes sociais, Túlio confirmou o acerto e se mostrou motivado para voltar a jogar futebol.

"Vai ser uma honra poder defender o Sport Clube Capixaba na Série B do futebol do Espírito Santo. Tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido e vamos arrebentar", disse o ídolo alvinegro.

Será a terceira passagem de Túlio pelo futebol capixaba. O atacante já defendeu as cores do Tupy, na Copa Espírito Santo 2003, e do Vilavelhense, na Copa Espírito Santo 2013.