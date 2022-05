Yuurih, atleta da equipe de CS:GO da FURIA - Radosław Makuch/HLTV.Org

Publicado 30/05/2022 17:11

Rio - Os brasileiros da FURIA e da Imperial Sportsbet.io se enfrentaram na tarde desta segunda-feira (30), na partida inaugural do grupo B da IEM Dallas, nos Estados Unidos. Em confronto melhor de um, a equipe das Panteras acabou vencendo na Mirage por 16 a 9, avançando na competição.

Começando no lado CT, a equipe capitaneada por Andrei "arT" Piovezan teve um desempenho espetacular, impondo o próprio ritmo de jogo desde os primeiros rounds, e acabou vencendo a primeira metade da partida por 12 a 3.

No segundo tempo, a Imperial começou a reagir, e chegou marcar alguns pontos que podiam mudar o rumo da partida. Aniversariante do dia, o capitão Gabriel "FalleN" Toledo conseguiu importantes abates com a sua AWP, mas mesmo assim não foi o suficiente para evitar a derrota para o sétimo melhor time do planeta, segundo o ranking da HLTV.

Além de FalleN, Vinicius "VINI" Figueiredo, que enfrentou sua ex-equipe pela primeira vez, também teve uma bela atuação na partida. Por outro lado, o experiente Ricardo "boltz" Prass teve uma atuação bem abaixo da média, garantindo apenas sete abates e ficando com 20 mortes, e foi bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais.

Pelo lado da FURIA, Yuri "Yuurih" Santos e Kaike "KSCERATO" Cerato foram os principais destaques das Panteras, especialmente quando estavam no lado Contra-Terrorista.

Com o resultado, a FURIA avançou para o "Upper Bracket", e enfrentará os russos da Cloud9, em uma melhor de três, na próxima terça-feira (31), às 16h30 (horário de Brasília). Já Imperial acabou caindo para o "Lower Bracket", e irá jogar contra os americanos da Team Liquid, também na terça-feira, às 13h.