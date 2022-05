Luta entre Jack Becker e Aidan Aguilera - Reprodução

Publicado 30/05/2022 15:50 | Atualizado 30/05/2022 15:52

Rio - Uma grave lesão marcou o evento Eternal MMA 66, em Perth, na Austrália. O lutador Jack Becker, que lutava em casa com o conterrâneo Aidan Aguilera, acabou fraturando a sua perna após um chute. A lesão, inclusive, foi bastante parecida com a de Anderson Silva no UFC 168, em 2013, em combate contra o americano Chris Weidman.

O incidente envolvendo os australianos aconteceu ainda no primeiro assalto, com apenas 20 segundos de luta. Após o chute, Jack Becker tenta apoiar o seu pé no chão, mas imediatamente acaba perdendo firmeza, sendo possível ver, nitidamente, que havia fraturado a região.