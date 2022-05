Neymar ao lado de Messi e Mbappé: trio não empolgou na temporada - AFP

Publicado 30/05/2022 15:04

Em entrevista à TV francesa Canal +, Neymar saiu em defesa dos companheiros Messi e Mbppé. O camisa 10 da Seleção viu como normal a dificuldade de adaptação do argentino na primeira temporada pelo PSG e apoiou o francês pela decisão de não se transferir para o Real Madrid.

"Leo (Messi) passou muitos anos no Barcelona. É difícil se adaptar, mudar de time e de cidade. A linguagem também é diferente. Há muitas coisas confusas. Tem também o estilo de jogo do time, com jogadores que não entendem como ele joga. Então tudo isso é prejudicial. Leo, Kylian (Mbappé) e eu somos jogadores que sempre são julgados pelo desempenho, estatísticas, títulos conquistados, por tudo", afirmou Neymar, apoiando a decisão de Mbappé em continuar no PSG.



"Confesso que não sabia até o último momento sobre a renovação. Descobri um dia antes do anúncio e fiquei muito feliz. Acho que o projeto do PSG é o certo para sua carreira. É bom que ele fique mais alguns anos, que tente ganhar uma Liga dos Campeões em seu país, com o time de sua cidade. Acho que é a escolha certa".



Com o fim da temporada pelo PSG, Neymar ainda tem dois compromissos com a Seleção antes de entrar de férias. O Brasil disputas amistosos na quinta-feira, contra a Coreia do Sul, e no dia 6, contra o Japão.