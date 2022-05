Robert Lewandowski - AFP

Publicado 30/05/2022 13:11

Vai chegando ao fim a bonita história de Robert Lewandowski no Bayern de Munique. O atacante polonês, que teria mais um ano de contrato com os bávaros revelou em entrevista coletiva seu desejo de ser transferido ainda nesta janela de verão europeu.

"Minha era no Bayern acabou. Não vejo mais possibilidade de continuar jogando neste clube. O Bayern é um clube sério e acredito que eles não vão me manter, não quero mais jogar lá. A transferência é a melhor solução. Espero que não me impeçam", declarou o centroavante.

O Bayern, por sua vez, não deve facilitar a saída Lewandowski. De acordo com a 'Sky Sports', o clube alemão só aceitará negociar o atacante caso consiga assinar com Sadio Mané, do Liverpool, e Sasa Kalajdzic, do Stuttgart.

Neste momento, o Barcelona surge como provável destino do camisa nove e deve fazer grande investida nos próximos dias por um desfecho positivo. Lewandowski estaria inclinado a assinar com a equipe catalã por ter externado seu desejo de atuar em La Liga pelo Barça.