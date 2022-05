Italo Ferreira conquistou primeiro ouro do Brasil no surfe na Olimpíada de Tóquio - AFP

Publicado 30/05/2022 13:11

Campeão olímpico, Italo Ferreira passou por um momento inusitado na Indonésia, onde disputa a etapa de G-Land do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro correu para fugir de um grupo de macacos, caiu e teve alguns machucados no braço esquerdo. Ele postou nas redes sociais o vídeo do momento, que aconteceu no domingo, dia de folga da competição.



"Fica de vacilo não… Obs: não fui atacado, o machucado foi quando eu caí no chão", escreveu.



A etapa da Indonésia, programada para terminar no dia 6 de junho, retorna nesta segunda-feira, a partir das 21h (de Brasília). Além de Italo Ferreira, Gabriel Medina e Miguel Pupo venceram na sexta-feira. Já o líder da temporada, Filipe Toledo, foi para a repescagem, junto a Jadson André, Yago Dora, Samuel Pupo e Caio Ibelli.