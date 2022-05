Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

RicharlisonLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/05/2022 13:02

Coreia do Sul - Após um longo período distante da seleção brasileira, Richarlison voltou a ganhar chances com Tite e deverá ser titular do Brasil no amistoso da próxima quinta contra a Coreia do Sul. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o jogador falou sobre o seu futuro no futebol europeu e admitiu a possibilidade de deixar o Everton.

"Já deixei claro para a diretoria, já conversei com o Lampard também, com meus empresários e eles sabem o que eu quero. Vamos esperar junho. Agora não posso falar, porque quando fala em sair de um clube eu fico meio assim, pela história que tenho no Everton, o carinho que os torcedores têm por mim, quando fala em sair fico meio sem palavras", afirmou o atacante.

Outro assunto abordado por Richarlison foi a respeito do seu lado brincalhão. O atacante costuma provocar alguns adversários e muitas vezes recebe críticas por isso. O atacante desabafou e afirmou que há brasileiros que torcem pela seleção da Argentina.

"Muitos no Brasil começaram a me odiar porque eu começava a postar o "se busca", e no Brasil tem muito torcedor da Argentina escondido. Aí eles começaram a criar ódio de mim, isso acontece nas melhores famílias e eu vou continuar o meu lado brincalhão. Tem a hora certa para brincar, mas eu estou sempre de bom humor", disse.

Na opinião do atacante, a repercussão negativa de algumas declarações que ele fez em tom bem humorado contribui para que os jogadores tenham respostas menos mecânicas nos dias de hoje no futebol.

"Muitos comentaristas e jornalistas pedem para os jogadores aparecerem mais nas redes sociais, participando de causas sociais e, por isso, a gente às vezes não aparece. A gente vai brincar e ficam cobrando, torcedores criam ódio. E eu dei uma sumida das redes sociais porque foi muito torcedor brasileiro me atacando e eu sem entender nada. Por isso que muitos jogadores não falam nada, não entram em causas sociais e politicas porque tem muitas pessoas maldosas", disse.

Já deixei claro para a diretoria, já conversei com o Lampard também, com meus empresários e eles sabem o que eu quero. Vamos esperar junho – comentou o Pombo.



– Agora não posso falar, porque quando fala em sair de um clube eu fico meio assim, pela história que tenho no Everton, o carinho que os torcedores têm por mim, quando fala em sair fico meio sem palavras