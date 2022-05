Luto - Reprodução

Publicado 30/05/2022 13:52

Rio - Uma das lendas vivas do futebol brasileiro se despediu da vida no último domingo. O ex-ponta direita, Walter Quarteirol, que defendeu o Vasco, o Fluminense e o Botafogo nos anos 40 morreu aos 101 anos no último domingo no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Sua passagem mais marcante foi pelo clube de São Januário. Ele fez parte de uma equipe história e vitoriosa do Vasco nos anos de 1940. Ele defendeu o a equipe da Colina entre os anos de 1945 e 1946. No ano seguinte, Walter se transferiu para o Botafogo e atuou no Glorioso por um ano. Entre 1948 e 1951 atuou no Fluminense.



Também passou por outros clubes importantes do Brasil como São Paulo e Atlético-MG. Também teve uma carreira como técnico, mas sem conseguir dirigir equipes de grande expressão do futebol nacional.