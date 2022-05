O ex-rubro-negro Vinicius Jr. marcou o gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões - JAVIER SORIANO / AFP

O ex-rubro-negro Vinicius Jr. marcou o gol do título do Real Madrid na Liga dos CampeõesJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 30/05/2022 14:19

O Real Madrid conquistou a Champions League pela décima quarta vez em sua história no último sábado. O time espanhol venceu o Liverpool por 1 a 0 com um gol de Vinicius Junior. O brasileiro balançou as redes aos 14 minutos do segundo tempo após cruzamento de Valverde.



O gol na decisão coroou a grande temporada de Vini Jr, que foi um dos principais nomes do Real Madrid de Carlo Ancelotti. Uma temporada tão boa que fez Clarence Seedorf, ex-jogador do Real Madrid, se retratar.



"Que temporada inesquecível foi essa para você. Anos atrás, eu tinha dúvidas se você encontraria o tempo de jogo necessário para explorar seu talento no Real Madrid. Mas você provou, além de seu talento natural, ser um trabalhador duro, um aprendiz rápido com grande personalidade e atitude positiva. Essas são as virtudes dos campeões. Continue assim e verá muitos mais anos de sucesso em sua carreira. Parabéns, Vini Jr.", postou Seedorf em seu Instagram.

Em 2017, quando era comentarista do 'Seleção SporTV', Seedorf falou sobre a ida de Vini Jr. e Rodrygo ao Real Madrid e disse que não sabia se os jovens teriam espaço para jogar e que seriam emprestados pelo clube.

"O Real Madrid é um clube que tem exigência muito alta. (Vini Jr e Rodrygo) Não vão jogar. Eu estava com um jovem uruguaio no La Coruña, que era emprestado do Real Madrid. Mas ele não vai jogar no Madrid. Não vai. Se você tem sorte, eles te mandam para um time, como o Porto, para amadurecer. Mas se você não for bem, têm outros para tomar o seu lugar", disse Seedorf na época.