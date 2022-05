Margarida Corceiro é namorada do craque português João Félix - Reprodução / Instagram

Publicado 30/05/2022 15:04

Rio - O atacante português João Félix cansou dos rumores e especulações em torno da sua namorada, Magui Corceiro, e respondeu a uma publicação de um jornal turco em relação a uma suposta traição dela com o ex-lateral do Manchester City, Pedro Porro.

Tudo começou após um vídeo que circula nas redes sociais em que aparecem duas pessoas numa discoteca que poderiam, supostamente, ser o lateral e a modelo. Eles são vistos muito próximos e parece que estão se beijando. Para piorar, ao final de uma partida do Sporting, o jogador deu a sua camisa para a modelo, que retribuiu com um abraço.Após a polêmica, Porro e Magui se manifestaram rapidamente afirmando serem apenas dois bons amigos, mas faltava o testemunho de João Felix. Os eventos ocorreram há mais de dez dias e a mídia de grande parte do mundo ofereceu centenas de manchetes sobre o assunto, mas quando parecia que as águas se acalmaram uma publicação da CNN na Turquia finalmente irritou o português, que saiu em defesa de Magui."A imagem de Magui está sendo manchada por um absurdo. Ninguém traiu ninguém. Já chega", escreveu o jogador do Atlético em seu perfil no Twitter.O talentoso jogador de futebol conheceu a namorada quando vestia a camisa do Benfica e pouco depois a apresentou nas redes sociais. Após o namorado fechar com o Atlético de Madrid, Magui teve de viver entre Espanha e Portugal. A jovem é fervorosa torcedora do Sporting e já foi vista nas arquibancadas de José Alvalade em Lisboa.