David Braz foi expulso após discussão com Rodinei, do Flamengo, que também foi punido com cartão vermelhoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/05/2022 14:31

Rio - Em vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, dois jogadores foram expulsos. Após ser substituído, o zagueiro tricolor, David Braz, se envolveu em uma discussão com o lateral rubro-negro, Rodinei, e os dois levaram cartão vermelho. Em relatório na súmula, o árbitro descreveu os motivos das expulsões.

Confira os relatos:

David Braz de Oliveira Filho - Fluminense

"Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulso por deixar o banco de reservas e dirigir-se ao assistente nº1 Danilo Manis e ao 4º árbitro Felipe Paludo, de forma ostensiva, agressiva e intimidatória, com dedo em riste, dizendo as seguintes palavras: "Vocês querem aparecer, é sempre assim, na outra partida contra o Fortaleza foi a mesma coisa!". Na sequência o mesmo dirigiu-se aos maqueiros solicitando sua entrada no campo de jogo sem autorização da equipe de arbitragem. Informo que as atitudes do mesmo e também de seu adversário expulso criaram um ambiente hostil fora do campo de jogo."



Rodinei Marcelo de Almeira - Flamengo

"Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulso por deixar o banco de reservas e dirigir-se ao 4º árbitro Felipe Paludo, de forma ostensiva, agressiva e intimidatória, com dedo em riste, reclamando insistentemente dizendo as seguintes palavras: "Vai lá ver no VAR, quebrou ele, vai lá ver!". Informo que as atitudes do mesmo e também de seu adversário expulso criaram um ambiente hostil fora do campo de jogo."