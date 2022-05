Ronaldo Fenômeno comemora o acesso do Valladolid - Divugação/Valladolid

Publicado 30/05/2022 14:42

Rio - O último domingo (29) foi de grande festa para os torcedores do Valladolid. A equipe bateu o Huesca por 3 a 0, e conseguiu garantir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Muito emocionado, o acionista majoritário do clube, Ronaldo Fenômeno chegou a comparar este momento com o pentacampeonato com a Seleção Brasileira, em 2002.

"Coloco coladinho no Mundial da Coreia e do Japão. Quando joguei, não sofri nada ou quase nada. Agora tenho esse sentimento com a equipe e com essa cidade impressionante", disse Ronaldo, ao jornal Diario de Valladolid.

Ronaldo ainda comentou sobre a reta final do campeonato, e elogiou o técnico Pacheta. "É incrível que tenhamos chegado ao último dia lutando contra as três equipes (Eibar e Almería). A Segunda Divisão tem sido uma loucura com três equipes com mais de 80 pontos. Merecíamos e jogamos um bom futebol. O Mister (Pacheta, o técnico) tem um tremendo carisma e comando dentro do vestiário", comentou o Fenômeno.

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube espanhol publicou um vídeo mostrando a chegada de Ronaldo ao vestiário após o acesso. Confira:

Além do Valladolid, o Almería também conquistou o acesso para disputar a LaLiga no próximo ano. Quatro clubes disputarão a última vaga na elite do futebol espanhol. São eles: Tenerife, Las Palmas, Girona e Eibar. Por outro lado, Granada, Levante e Alavés foram rebaixados, e disputarão a segunda divisão na próxima temporada.