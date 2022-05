Jorge Jesus - reprodução

Jorge Jesusreprodução

Publicado 30/05/2022 16:20

Rio - Após semanas de novela, o futuro de Jorge Jesus está perto de ser definido. De acordo com informações do portal "Goal", o treinador português deverá assinar com o Fenerbahçe, nesta segunda-feira. O vínculo entre as partes deverá ser de uma temporada.

O período de contrato teria sido um dos impasses entre as partes para o acordo ser concretizado. Outro motivo seria a espera pelo treinador pela resolução do futuro de Paulo Sousa no Flamengo. Apesar da pressão que o português ainda sofre, o Rubro-Negro emplacou uma sequência positiva de três vitórias.

Jorge Jesus está sem trabalhar desde que deixou o Benfica. Ele afirmou ter recebido ofertas de clubes brasileiros, de seleções sul-americanas e também do Everton, da Inglaterra, mas preferiu esperar o começo da nova temporada europeia para voltar a trabalhar.