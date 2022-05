Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 30/05/2022 17:32 | Atualizado 30/05/2022 17:34

Ronaldo Fenômeno comemorou o acesso do Real Valladolid à primeira divisão da Espanha no último domingo (29). Porém, segundo destaca o jornal espanhol "As" o ex-atacante também batalha para reerguer outro tradicional clube do futebol em 2022: o Cruzeiro.



Há pouco mais de um mês foi confirmada a compra da SAF do Cruzeiro por Ronaldo. Desde então, a Raposa tem sido imparável na Série B e vem de sete vitórias consecutivas na temporada (somando a Copa do Brasil).

No entanto, o jornal alerta para o caminho longo e as dificuldades com rivais de grande porte que também lutam pelo acesso, como Grêmio, Bahia e Sport. O clube mineiro lidera a competição com 22 pontos, cinco à frente do Vasco.

O goleiro Rafael Cabral, o artilheiro Edu e o zagueiro Zé Ivaldo foram citados como pontos fundamentais da equipe durante esta temporada. A ausência de Vitor Roque, negociado com o Athletico-PR, 'não vem fazendo falta', conforme relata o veículo de imprensa.