Getúlio treino entre os titulares do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/05/2022 18:28

Testado como titular do ataque no primeiro treino desta semana, Getúlio entrou bem na vitória por 2 a 0 sobre o Brusque e aumentou a concorrência com Raniel. Com apenas dois gols em 18 jogos na temporada, ambos no Carioca, o atacante resolveu repetir a fórmula do companheiro e prometeu dinheiro por assistências dos companheiros. Só não pagará os R$ 500, mas não revelou o valor.

"Se eu fizer um gol também vou fazer um pix. Não de R$ 500, como o Raniel. Um pouquinho menos (risos)", brincou.



Mal quando atuou como ponta direita, Getúlio admite que prefere jogar mais centralizado, o que o fará concorrer diretamente com Raniel. Mas o atacante acredita que os dois poderão revezar dependendo do jogo.



"Sei jogar na ponta, foi assim no Avaí. Mas como centroavante. Tive uma conversa com o Zé Ricardo na semana passada. Ele também falou com Raniel. Falou que, dependendo do jogo, vai entrar com Raniel ou comigo. Temos características diferentes. Raniel é mais de segurar a bola, eu pressiono mais o zagueiro, saio um pouco mais. O porte físico dele é melhor do que o meu. Trabalhamos no dia a dia e respeitamos um ao outro ", afirmou Getúlio.