Ídolo do Barcelona se recusa a pagar pensão à filha: 'É como se estivesse morta' | Esporte | O Dia

Publicado 30/05/2022 19:45

Após ser reconhecida como filha do ex-jogador Samuel Eto'o neste ano, Erika Eto'o do Rosário ainda luta na justiça espanhola para receber a pensão. O astro camaronês segue sem cumprir suas obrigações. O valor da dívida se aproxima de 40 mil euros (cerca de R$ 203 mil na cotação atual).



Em entrevista ao jornal espanhol "La Vanguardian", a mãe de Erika Eto'o do Rosário, Adileusa 'Dee Dee' do Rosário, revelou que o ex-jogador teria dito a um amigo em comum que para ele, é como se elas estivessem mortas, e que não pretende pagar pensão.

"Entrei em contato com um amigo em comum e ele respondeu que preferia não insistir: 'Olha, Dee Dee, já falei para ele e da última vez ele me respondeu: 'Para mim é como se a mãe e a menina estivessem mortas, me deixe em paz''. Fiquei absolutamente devastada", contou.



Eto'o foi declarado pai biológico de Erika do Rosário em fevereiro deste ano. Na época, o juiz determinou que o ex-jogador deveria pagar 400 euros (R$ 7,1 mil) mensais, retroativamente desde o início do processo, em 2018.



Erika Eto'o do Rosário atualmente tem 22 anos. Ela precisou passar por uma cirurgia de retirada dos rins quando tinha três anos. Ao "La Vanguardian", a mãe revelou que o ex-jogador nunca deu suporte nenhum à filha desde que ela nasceu.



"Nunca deu nada, nem mesmo um pirulito desde o dia em que nasceu. Absolutamente nada, nem mesmo com uma decisão judicial. Ela cresceu sem o pai e sente muito, porque ele nem sequer lhe deu a oportunidade de conhecê-la", afirmou.