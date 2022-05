Ronaldinho Gaúcho revela que gostaria de ter vestido a camisa do Corinthians - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 30/05/2022 18:58

Rio - Ronaldinho Gaúcho teve passagem marcante em diversas equipes do Brasil e do mundo. No cenário nacional, o ex-jogador chegou a defender Grêmio, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. No entanto, o Bruxo revelou que gostaria de ter vestido a camisa de mais uma equipe brasileira: o Corinthians.

"Eu sempre me imaginei jogando em time de povão, de massa. Tive o prazer de jogar no Flamengo. O Galo é absurdo, só quem jogou lá sabe o que é essa torcida. Acho que depois disso tem o Corinthians, que mexe com tudo aquilo. Todos os jogadores se imaginam jogando em grandes clubes. (O Corinthians) mexeria comigo", disse R10, em entrevista ao Canal do Falcão.



Ainda no bate-papo, o ex-jogador falou sobre os títulos mais importantes de sua carreira, e citou o Mundial Sub-17 de 1997.

"Tiveram várias etapas legais na minha vida. 97, para mim, foi muito importante. Ganhar o Mundial Sub-17 foi muito importante, o Brasil nunca tinha ganho. Todo mundo começou a olhar para aquela geração. Foi uma porta para todos aqueles que estavam naquele grupo chegar no profissional. Foi fundamental para a gente entrar na história", comentou o Bruxo.



Ronaldinho Gaúcho não disputa uma partida oficial desde o dia 26 de setembro de 2015, quando esteve em campo na vitória do Fluminense sobre o Goiás, por 2 a 0. De lá pra cá, o ex-jogador atuou apenas em partidas festivas. No entanto, após ser preso em 2020 por estar utilizando passaportes falsos no Paraguai, R10 disputou o torneio amador da Penitenciária da Polícia Nacional, em Assunção, e acabou conquistando o título inédito.