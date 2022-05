Gemma é filha de Michael Owen - Reprodução / Instagram

Rio - Filha do ex-jogador inglês Michael Owen, Gemma, de 19 anos, tomou uma decisão recentemente que repercutiu na Inglaterra e nos principais portais esportivos do mundo. Ela foi anunciada como uma das participantes do programa "Love Island", reality de "pegação" no país europeu. Em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail", ela admitiu que a decisão não foi aprovada pelo ex-atacante.

"Meu pai não ficaria muito feliz se eu voltasse e dissesse 'Eu vou para Love Island'. Precisaria esperar até eu me mudar". Segundo o site português Observador, o casal campeão fatura 50 mil libras (aproximadamente R$ 300 mil).

"Estou aberta a encontrar o amor, quero ter um verão muito divertido. Eu estava saindo com alguém e não deu certo, então pensei: 'Por que não?'.", escreveu a filha de Owen ao ser anunciada como participante da atração.



"O esporte sempre foi uma grande coisa para mim e minha família. Meu pai era um jogador de futebol profissional. Eu competi pela Grã-Bretanha no adestramento desde os 11 anos de idade. Eu viajei por toda a Europa competindo em grandes arenas. Eu diria que sou muito competitiva. Eu sempre vou atrás do que eu quero", disse Gemma.

O objetivo do programa é formar casais e os espectadores são os responsáveis por avaliar as relações e eleger seus favoritos. Os participantes, porém, não são obrigados a ficar com a mesma pessoa durante todo o reality, abrindo assim espaço para trocas de casais. Gemma afirmou que não irá separar casais.

"Eu não vou estragar algo para alguém que está em um relacionamento adequado ou atrapalhar um casal se eles tiverem uma conexão genuína. Eu não faria nada com outra garota que eu não ficaria feliz com eles fazendo comigo. Se eu quiser o mesmo cara [que outra participante], eu faria isso, mas de uma maneira legal e respeitosa", concluiu.

Michael Owen defendeu grandes clubes como Liverpool e Real Madrid, além de ter participado das Copas de 1998 e 2002. O atacante marcou na partida decisiva entre Brasil e Inglaterra nas quartas de final do Mundial vencido pela Seleção na Coreia e no Japão.