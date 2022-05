Vinícius Júnior ao lado de Tite - Lucas Figueiredo / CBF

Rio - O grupo da seleção brasileira está praticamente completo para os dois amistosos desta Data Fifa. Nesta terça-feira, os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões, no sábado passado, se apresentaram à comissão técnica, em Seul, na Coreia do Sul. A única exceção foi o zagueiro Éder Militão.

De acordo com a CBF, ele apresentou resultado inconclusivo em teste para a covid-19 e não pôde embarcar. O jogador do Real Madrid vai refazer o exame para poder se juntar ao grupo da seleção. A CBF não informou se ele deve se integrar ao grupo ainda nesta terça-feira ou somente na quarta de manhã.

Os demais jogadores se apresentaram normalmente, caso do goleiro Alisson e do volante Fabinho, ambos do Liverpool, e do volante Casemiro e dos atacantes Vinicius Junior e Rodrygo, do Real Madrid. Todos foram recebidos por fãs sul-coreanos, que pediram fotos e autógrafos.

Este grupo se apresentou mais tarde que os rivais porque estiveram em campo na partida mais importante do futebol europeu, no sábado, em Paris. Com gol de Vinicius Junior, o Real venceu o Liverpool por 1 a 0 e se sagrou campeão.

Estes jogadores vão começar o amistoso com a Coreia do Sul, na manhã de quinta (pelo horário de Brasília), no banco de reservas A escalação já está praticamente certa, com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães e Neymar; Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison.

Assim, a baixa de Militão não fará muita diferença para Tite neste primeiro amistoso. Além de já ter a escalação praticamente definida, o treinador havia convocado mais quatro zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz.

Os jogadores da seleção está reunidos em Seul desde quinta-feira e já participaram quatro treinamentos, visando os amistosos com a Coreia do Sul, às 8h de quinta, e com o Japão, no dia 6, em Tóquio.