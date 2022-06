Jorge Jesus - reprodução do instagram

Jorge Jesusreprodução do instagram

Publicado 31/05/2022 19:39

Rio - Jorge Jesus embarcou nesta terça-feira para Istambul, onde assinará contrato com o Fenerbahçe. De acordo com o portal "AS", o ex-técnico do Flamengo receberá sete milhões de euros em um ano, o que equivale a R$ 35 milhões.

Apesar da longa negociação, o contrato entre as partes será de apenas um ano. O vínculo curto foi um desejo do treinador, que irá avaliar seu futuro ao fim da temporada e decidir se renovará ou não.

Será a volta de Jesus ao futebol após seis meses. O treinador estava sem clube desde que deixou o Benfica, no fim do ano passado. Desde então, esteve cotado para assumir Flamengo e Corinthians, antes da chegada de Vitor Pereira, mas os negócios não se concretizaram.