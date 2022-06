09/08/2017. O jogador Geuvânio comemora seu gol durante a partida entre Flamengo x Palestino na Ilha do Urubu, válida pela Segunda Fase da Copa Sul-Americana. Foto - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 31/05/2022 18:57

Rio - O Náutico anunciou, no começo da noite desta terça-feira (31), a contratação do atacante Geuvânio, ex-Flamengo, Santos e Atlético-MG. O jogador estava livre no mercado e, por isto, não precisará esperar a reabertura da janela de transferências nacionais, no dia 18 de julho. Para poder estrear, o atleta precisa apenas aguardar a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tem mais uma cara nova desembarcando nos Aflitos. Geuvânio, atleta com passagem por Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, é o novo reforço do Timbu. Saiba mais: https://t.co/HvljfdadUn pic.twitter.com/8Sx6lqfxEO — Náutico (@nauticope) May 31, 2022

O último clube de Geuvânio foi a Chapeconse, onde esteve em campo em 35 partidas durante o ano de 2021, marcando três gols e dando uma assistência.

Além de Geuvânio, o Naútico também anunciou, nesta terça-feira, a contratação do lateral-esquerdo João Lucas, que chegou a defender clubes como Avaí, Ceará e Cruzeiro.