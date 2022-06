Oleksandr Zinchenko - ANDY BUCHANAN/AFP

A Ucrânia jogará contra a Escócia pela repescagem das Eliminatórias nesta quarta-feira, em Glasgow. Na véspera da partida, o lateral Oleksandr Zinchenko se emocionou ao falar sobre o significado da partida e o objetivo de alegrar o povo ucraniano em meio às invasões russas.



"Todo ucraniano tem o sonho de que a guerra acabe. Eu conversei com muitas pessoas de diferentes países. Falei com crianças ucranianas, eles não entendem nada do que está acontecendo, mas dizem uma coisa: "Eu sonho que a guerra acabe". No futebol, também temos um sonho, que é ir à Copa do Mundo e dar essas emoções incríveis aos ucranianos neste momento difícil, porque eles merecem", disse Zinchenko.



O lateral foi um dos que mais se manifestaram, desde o início das invasões russas à Ucrânia, além de ter recebido diversas homenagens durante jogos do Manchester City.



O treinador ucraniano Oleksandr Petrakov falou da dificuldade da preparação da partida que estava marcada para março, mas teve que ser postergada em meio às invasões russas à Ucrânia.

"Foi uma tarefa muito difícil, porque cada jogador está pensando em seus pais, mães e parentes que estão na Ucrânia. Mas cada um entende como isso é enorme. Estou trabalhando sob muito estresse, mas ainda tentamos atingir nosso melhor e conquistar o resultado. Estamos totalmente preparados."



A Ucrânia enfrenta a Escócia fora de casa, pela repescagem das Eliminatórias da Copa nesta quarta, às 15h45 de Brasília. O vencedor enfrenta País de Gales no dia 5, na decisão pela última vaga europeia para a Copa.