Paulo Borrachinha - Reprodução

Publicado 31/05/2022 17:46

O lutador brasileiro do UFC, Paulo Borrachinha, foi conduzido a uma delegacia na cidade de Contagem, em Minas Gerais, após ser acusado de agressão por uma enfermeira. Segundo a Guarda Civil, o atleta se apresentou em um posto de saúde querendo se imunizar contra a Covid-19, mas tentou ir embora sem tomar a vacina, com o cartão de vacinação preenchido pelos profissionais. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Combate' e confirmada pelo LANCE!.



Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o lutador foi liberado após prestar depoimento. Em nota oficial enviada ao LANCE!, a Guarda Civil, que fez o primeiro atendimento do caso, disse que a enfermeira prestou queixa contra Borrachinha por supostamente ter sido agredida com uma cotovelada e detalhou uma suposta tentativa de fraude da vacinação por parte do atleta.



"A Guarda Civil informa que foi acionada, na noite desta segunda-feira (30), pelos servidores da unidade de saúde. Ao chegar no local, a servidora alegou que foi agredida com uma cotovelada por Paulo Henrique Costa, conhecido como "Paulo Borrachinha". O autor foi conduzido para a delegacia voluntariamente e deverá responder por agressão", iniciou.



"Segundo a Guarda Civil, as servidoras da unidade contaram que Paulo Henrique Costa foi à sala destinada para aplicação de vacinas contra a Covid-19 e falou que queria se vacinar. Ele passou pela triagem e, no momento em que a enfermeira ia vaciná-lo, Paulo puxou o braço e se negou a tomar a vacina, mas exigiu o cartão de vacina. Entretanto, a enfermeira se negou a entregá-lo, afirmando que ele não havia tomado a vacina", concluiu.

Após a repercussão do caso, Paulo Borrachinha abordou o tema em sua conta no Instagram. O lutador postou um meme onde aparece protagonizando a série Prison Break, que em português significa "fuga da prisão". Na legenda, ele escreveu "Call the fuk police", que quer dizer "Chame a porra da polícia".



Borrachinha ainda interagiu em uma página que compartilhou o meme, dizendo que o wi-fi da prisão estava "tinindo".