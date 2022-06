Lukaku se apresenta à Bélgica com carro avaliado por mais de R$ 3 milhões - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 20:20

Rio - O atacante Lukaku, do Chelsea, se apresentou em grande estilo à Bélgica. Embaixador da Maserati, o jogador chegou dirigindo uma Ferrari Roma, carro esportivo da marca italiana, avaliado em mais de R$ 3 milhões.



O modelo apresenta um visual moderno e é inspirado na cidade de Roma nos anos 1950 e 1960. O carro pode atingir até 100 km/h em 3,4 segundos, além de chegar até 200 km/h em 9,3 segundos. O veículo tem velocidade máxima de 320 km/h.



Para adquirir o modelo Ferrari Roma no Brasil, é preciso desembolsar mais de R$ 3 milhões. Na Europa, o modelo mais acessível da marca é de 250 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão na cotação atual).



A Bélgica enfrenta a Holanda, na próxima sexta-feira (3), às 15h45, em Bruxelas, pela estreia da Liga das Nações. No dia 8, recebe a Polônia, e depois visita País de Gales, no dia 11, e Polônia, no dia 14.