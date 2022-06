Lewandowski - AFP

Publicado 31/05/2022 20:50

Rio - O presidente da La Liga, Javier Tebas, afirmou que o Barcelona precisa se desfazer de alguns jogadores caso confirme a negociação com Robert Lewandowski. Em entrevista ao "Desayuno Deportivo", o mandatário disse que o clube catalão não tem condições financeiras para arcar com a contratação do atacante polonês de 33 anos.

"O Barcelona sabe o que tem que fazer. Conhece perfeitamente o controle econômico. Não sei quem venderá. Tem que ter mais receita e vender ativos. Hoje, o clube não pode contratar Lewandowski", afirmou Javier Tebas.

Apesar de ter contrato com o Bayern de Munique até 2023, Lewandowski não pretende permanecer no clube alemão. De acordo o empresário do centroavante, Pini Zahavi, a possível ida ao Barcelona é um dos sonhos do atleta para a sequência da carreira.

No entanto, o Barcelona ainda não conseguiu se desfazer de atletas que não estão mais nos planos do técnico Xavi. Por este motivo, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Mingueza e Lenglet permanecem no elenco do clube espanhol. Além disso, não há informações sobre interessados em compras definitivas dos jogadores.