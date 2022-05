Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 31/05/2022 13:46

Responsável por negociar os direitos esportivos da Globo, o diretor Fernando Manuel concedeu entrevista ao blog do Rodrigo Mattos, no 'Uol Esportes', onde falou sobre o retorno da Libertadores para a emissora carioca. O gestor ainda prometeu novidades no formato de entrega da competição.



"A Globo já exibiu jogos históricos desse e de outros eventos e vem mais por aí. As áreas que lidam com programação e comercialização na Globo saberão levar da melhor forma a Libertadores ao público e aos parceiros comerciais. Pelo cenário que se estabeleceu com a Conmebol, haverá um formato de entrega diferenciado para a Libertadores", afirmou Fernando Manuel.

O head de direitos esportivos falou ainda sobre a mudança nos padrões do atual contrato para o anterior. A partir do ciclo 2023-2026, a emissora passa a cumprir acordos que antes não eram feitos, como a exibição dos patrocinadores da Conmebol e a transmissão da final da competição mesmo que nela não tenha equipes brasileiras.



"Fato é que a relação com a Conmebol e com demais stakeholders (patrocinadores) do futebol é importante para a Globo, institucionalmente falando. Da mesma forma, a Globo é importante no ecossistema também", disse.

"A dificuldade para abraçar o formato da Libertadores em ciclos passados, da mesma forma que Globo faz, por exemplo na Copa do Mundo, era o fato do produto estar no pacote geral do futebol. (...) A volta da Libertadores representa um produto novo e específico, sujeito a condições inerentes ao novo modelo de parceria com o promotor", completou..