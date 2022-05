Paulinho - Divulgação / Bayer

Publicado 31/05/2022 15:01

Rio - Revelado pelo Vasco, Paulinho atuar no Bayer Leverkusen desde 2018, seu contrato irá se encerrar ao término da próxima temporada. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o atacante abordou a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro.

"A realidade é que fiz um contrato de cinco anos, estou finalizando o quarto. A princípio não tem renovação, mas temos que analisar as questões mais burocráticas. Já me perguntaram muitas vezes, estou aberto ao que for o melhor para mim. Tenho muito a crescer, a evoluir, futebol brasileiro e europeu são mercados muitos bons", disse.

Aos 21 anos, Paulinho fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou o ouro olímpico em Tóquio no ano passado. O jogador admitiu que tem interesse de continuar atuando no futebol europeu e fez uma análise sobre as principais ligas do continente.

"As melhores ligas do mundo, tem La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra). São competições muito boas, o Inglês tem o melhor nível. A Espanha tem um nível muito bom também, apesar do favoritismo de Real Madrid e Barcelona. E a Série A da Itália também", disse.