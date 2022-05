Hazard projeta redenção no Real Madrid - Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Rio - Desde 2019 no Real Madrid, Eden Hazard ainda não provou que pode ser útil para o clube espanhol. No entanto, em entrevista coletiva nesta terça-feira (31), o atacante belga de 31 anos afirmou que acredita em redenção para se destacar na equipe do treinador italiano Carlo Ancelotti.

"Todas as condições estão reunidas para que eu possa jogar o meu futebol. Não tenho mais problemas no joelho, está tudo em ordem. Vou ter uma boa preparação física e mental para estar pronto para o próximo ano. Cabe a mim mostrar que não estou acabado, que ainda tenho coisas lindas para fazer", afirmou Eden Hazard.

Após três temporadas no Real Madrid, Hazard custou 115 milhões de euros aos cofres do Real Madrid. Antes de ser anunciado, o atacante era um dos destaques do Chelsea, da Inglaterra, onde teve uma das melhores fases da carreira com 52 partidas e 21 gols marcados. Pelo clube espanhol, o jogador disputou 66 jogos e marcou apenas seis gols.

"Nunca quis sair porque sei que posso contribuir com coisas para o clube e porque não estava em condições de me expressar em campo, o clube sabe disso. No melhor dos mundos, (o objetivo) seria me preparar muito bem, jogar, porque não jogo muito há muito tempo, jogar bem, ajudar em campo em todos os jogos, marcar golos e fazer uma boa Copa do Mundo. Quero um ano sem problemas físicos, em que possa aproveitar como sempre fiz", concluiu.



Com a presença de Eden Hazard, a Bélgica estreia na Liga das Nações na próxima sexta-feira (3), contra a Holanda, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Baudouin.