Di Maria comemora gol sobre a França - AFP

Publicado 31/05/2022 15:59

Rio - O atacante Ángel Di María anunciou que irá se aposentar da seleção argentina. Em entrevista concedida ao jornal "Olé", nesta terça-feira, o jogador de 34 anos confirmou que não irá mais atuar por seu país após a Copa do Mundo deste ano no Catar.

Com muitas conquistas internacionais com a seleção da Argentina, o artilheiro também esclareceu sobre o local onde gostaria de terminar a carreira e deixar o futebol. Di María ainda garantiu que um novo ciclo virá, já que há bons jovens pedindo espaço na escalação e irão preencher o time do treinador Lionel Scaloni.

"Depois da Copa do Mundo é certo que estarei me aposentando. Há muitos meninos que estão no nível da Seleção, que estão crescendo… Estão mostrando aos poucos que estão nesse grande nível. Seria um pouco egoísta da minha parte tentar continuar depois de tantos anos.", disse e completou:



"Minha ideia agora é ficar na Europa porque a Copa do Mundo está cada se aproximando, e depois vou ver. Sinceramente, meu sonho é voltar ao Rosário Central e terminar minha carreira lá.", concluiu Di María.