Jorge Jesus é o novo técnico do Fenerbahçe - Fenerbahçe / Divulgação

Jorge Jesus é o novo técnico do FenerbahçeFenerbahçe / Divulgação

Publicado 01/06/2022 09:00 | Atualizado 01/06/2022 11:08

Rio - O técnico Jorge Jesus irá dirigir o Fenerbahçe, da Turquia. O ex-comandante do Flamengo chegou a Istambul na noite desta terça-feira e teve o acerto confirmado pela equipe turca. Ele irá assinar contrato de uma temporada, com opção de mais uma com o novo clube.

A chegada de Jorge Jesus contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Fenerbahçe. Alguns torcedores do clube turco compareceram ao aeroporto, mas o português acabou desviando dos turcos e se deixou o local rapidamente.

Após semanas de impasse, finalmente as duas partes chegaram a um acordo. Jorge Jesus voltará a trabalhar, após seis meses, depois de deixar o comando do Benfica no meio da temporada europeia.