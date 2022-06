Jorge Jesus - Divulgação

Jorge JesusDivulgação

Publicado 01/06/2022 13:45

O Fenerbahçe está por detalhes de anunciar a contratação de Jorge Jesus. O treinador português chegou em Istambul e se encontrou com o presidente Ali Koç, no Estádio Ulker, casa da equipe turca, para negociar com o clube.



Jorge Jesus está para fechar um contrato de uma temporada com o Fenerbahçe, sendo renovável por mais um ano. O salário do português vai ser de sete milhões de euros por ano (cerca de R$ 35,5 milhões, na cotação atual).



O Fenerbahçe divulgou imagens da chegada do treinador em Istambul, onde teve uma recepção calorosa pelos torcedores turcos e fez uma visita ao estádio do clube.

O português está sem clube desde o fim de dezembro, quando saiu do Benfica. Jorge Jesus chegou a dizer recentemente, enquanto passava férias no Brasil, que gostaria de voltar ao Flamengo, onde fez história quando treinou entre 2019 e 2020.