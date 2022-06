Reinier - Reprodução Twitter

Publicado 01/06/2022 17:29 | Atualizado 01/06/2022 19:12

Rio - O meia-atacante Reinier será emprestado pelo Real Madrid na próxima temporada, segundo apurou o LANCE!. Na última temporada, o atleta ex-Flamengo atuou pelo Dortmund, mas se despediu do clube alemão no último dia 15 de maio.



Por conta das presenças de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão no elenco, o clube merengue está com a vaga de jogadores extracomunitários (atletas sem passaporte de países da União Europeia) lotada. O autor do gol do título da Champions League é quem está mais próximo de conseguir a dupla nacionalidade.

Em janeiro de 2020, Real Madrid acertou a contratação da joia do Ninho do Urubu por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação daquele período). Em três jogos com a camisa do Castilla, o jovem chegou a anotar dois gols e uma assistência.



Em 2020/2021, o clube merengue acertou o empréstimo de Reinier por duas temporadas junto ao Borussia Dortmund. No entanto, o brasileiro não conseguiu ser muito aproveitado no clube alemão, participando de apenas 39 jogos e marcando um gol.



O "Marca" publicou que o Valladolid iniciou conversas pela contratação por empréstimo do ex-Flamengo. No entanto, o LANCE! apurou que as negociações entre o jogador, que está de férias, e o clube de Ronaldo ainda não começaram.